Россия ввозит в Крым ракеты, которые могут носить ядерные боеголовки - Джемилев

Экс-глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев заявил, что оккупационная российская власть начала завозить в Крым ракеты, которые способны носить ядерные боеголовки.

Об этом он сообщил в интервью изданию Радио Свобода.

В то же время нардеп уточнил, что пока не знает, завезли ли на оккупированный полуостров ядерные боеголовки для ракет.

"Есть там ядерные боеголовки или нет - трудно сказать, но это ракетоносители. То есть это прямое нарушение Будапештского договора о демилитаризации, то есть освобождения территорий Украины от ядерного оружия", - добавил Джемилев.

"И поэтому, конечно, мы ожидаем, что будет реакция адекватная со стороны западных дел, когда получим подтверждение, что там есть ядерное оружие. Но это очень такая нехорошая ситуация", - сказал экс-глава Меджлиса.

Между тем в Службе внешней разведки сообщили, что не располагают информацией насчет ракет для ядерных боеголовок.

Напомним, ранее Мустафа Джемилев заявил, что возвращение Крыма в состав Украины было бы выгодно и самой России.