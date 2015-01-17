Полк "Азов" о последствиях боя под Гранитным: погиб один военный, есть раненые

В пятницу, 16 января, возле села Гранитное Донецкой области произошел бой между силовиками и террористами, погиб один военный, есть раненые.

Об этом говорится на странице полка "Азов" в Facebook.

"…погиб один военный ВСУ, двое военных получили ранения, также ранения получил боец полка особого назначения "Азов" и медик", - уточнили в воинском формировании.

В то же время силовики сообщили, что по состоянию на 20:00 вражеская артиллерия затихла. Обратим внимание, что потери террористов сейчас неизвестны.

Между тем бойцы "Азова", ссылаясь на разведданные, заявили, что боевики стянули в район указанного выше населенного пункта танки и тяжелую артиллерию.

Напомним, ранее сообщалось, что возле села Гранитное бойцы полка "Азов" вывесили на передовой флаг Украины. Видео смотрите здесь.

Фото: Facebook.com