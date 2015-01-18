Батальон "Киев-2": военные почти вплотную подошли к аэропорту Донецка

Украинские военные почти вплотную подошли к донецкому аэропорту со стороны расположенного поблизости поселка Пески.

Об этом говорится на странице батальона "Киев-2" в Facebook.

"ДАП (донецкий аэропорт - ред.). Продолжается освобождение оккупированных территорий Донецкой области украинской армией", - отметили бойцы.

"Наши военные подошли почти вплотную к ДАП со стороны (поселка - ред.) Пески", - добавили в воинском формировании.

Обратим внимание, что указанный выше населенный пункт находится под оккупированным боевиками Донецком.

Напомним, ранее сообщалось, что в донецком аэропорту установилось относительное затишье после активных действий наших войск, направленных на подавление огневых средств противника.