Батальон "Киев-2": военные почти вплотную подошли к аэропорту Донецка

Армия Украины продолжает освобождать оккупированные территории Донецкой области, отметили бойцы.
Украинские военные почти вплотную подошли к донецкому аэропорту со стороны расположенного поблизости поселка Пески.
Об этом говорится на странице батальона "Киев-2" в Facebook.
"ДАП (донецкий аэропорт - ред.). Продолжается освобождение оккупированных территорий Донецкой области украинской армией", - отметили бойцы.
"Наши военные подошли почти вплотную к ДАП со стороны (поселка - ред.) Пески", - добавили в воинском формировании.
Обратим внимание, что указанный выше населенный пункт находится под оккупированным боевиками Донецком.
Напомним, ранее сообщалось, что в донецком аэропорту установилось относительное затишье после активных действий наших войск, направленных на подавление огневых средств противника.