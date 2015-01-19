Правозащитница о погибших в АДу: россияне утилизируют "паззлы" – сжигают, взрывают, бросают в шахты

После новых попыток штурма аэропорта Донецкаа, в которых участвовали российские десантники, морпехи, спецназ и танкисты, стало известно, что россияне потеряли почти 400 человек только убитыми.

Об этом российская правозащитница, создатель группы "Груз 200 из Украины в Россию" Елена Васильева сообщает на своей странице в Facebook.

"Я уже боюсь писать эти цифры. За последние три дня российская армия несет колоссальные потери. 382 человека - отборный спецназ, морпехи, десантура. Раненых до 500 человек. По всей видимости их значительно больше. Но нам не доступны полные сводки раненых со стороны России", - пишет правозащитника.



По ее словам, полностью подтвердились данные о том, что российская сторона перестала собирать и хоть как-то сортировать собранные на полях сражений части тел: руки, ноги, головы и другие фрагменты.

"В морги Донецка привозят останки и не церемонясь, отогревая, распрямляют застывшие конечности, тут же запаковывают их в целлофан, обматывая скотчем, грузят в камазы и отправляют в Россию. Повторяю, это только целые тела. Все так называемые "пазлы" не заморачиваясь, сваливают в общий мешок и утилизируют. Для этих целей применяют любые доступные способы: облить солярой и довзорвать, скинуть в ближайшие шахты-копанки, закинуть в прикопанные мобильные крематории", - рассказывает Васильева.

"Ни о каких отборах ДНК и речи нет. Пропавших без вести становится все больше", - подчеркнула правозащитница.

Напомним, что под Луганском украинские силовики обстреляли колонну российских мобильных крематориев, способных сжигать до 3 тонн "биологических отходов" за раз.

Фото: Вконтакте АТО