Питерский депутат: если Путин не предлагает "мирный план", то ему не нужен мир на Донбассе

"Мирный план" президента РФ Владимира Путина по урегулированию конфликта на Донбассе должен быть один и сопровождаться рядом мер, которые бы гарантировали результат.

Об этом депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, журналист и политолог Борис Вишневский пишет в своем блоге на радио "Эхо Москвы".

"Порошенко отверг мирный план Путина", - бушует российский агитпроп. Три недели радовались атакам так называемых "ополченцев" на донецкий аэропорт (о "взятии" которого Первый канал и другие едва ли не ежедневно сообщали торжествующим тоном) – а теперь обнаружился "мирный план"…

Если бы Путин действительно хотел мира на востоке Украины – у него был бы только один "мирный план". Абсолютно надежный. С гарантированным результатом.

- отозвать с Украины засланных туда спецназовцев, наемников, "отпускников" и "добровольцев" - вместе с переданным им оружием и тяжелой техникой;

- наглухо закрыть границу с Украиной для желающих повоевать;

- пресечь попытки набирать в России "добровольцев";

- прекратить прославлять по российскому ТВ "ополченцев Донбасса"", клеймить "украинских карателей" и выдумывать "украинских фашистов", и вдохновенно врать про "русский мир" и про то, что мы "воюем с Америкой на территории Украины".

После этого от "сепаратизма" в Донецке и Луганске (чего там до апреля 2014 года, - до появления диверсантов Гиркина-Стрелкова, - отродясь не видели) ничего не осталось бы в течение недели.

Как и от карикатурных "народных республик", которыми так восхищаются брутальные писатели-патриоты, телевизионные полководцы и юные чемпионки по поднятию тяжестей.

После этого перестали бы гибнуть граждане Украины – как военные, так и мирные жители. После этого перестали бы гибнуть граждане России – воюющие в Украине по приказу начальства или по своей воле.

Никто, - кроме организаторов этой необъявленной войны, - не знает точное число погибших в Украине россиян. За приоткрытие завесы над этой тайной мой коллега и друг Лев Шлосберг чуть не поплатился жизнью. Но, скорее всего, счет идет на тысячи. За что они погибли?

Они защищали свою страну? Нет, они воевали в чужой стране, которая не нападала на Россию и не аннексировала ее территории.

За кремлевские обиды и амбиции? Но разве они стоят жизни людей?

"Мирный план" очень прост. Если Путин его не предлагает – значит, ему не нужен мир.

Напомним, ранее Вишневский заявил: "Надеюсь, что крах рубля повлияет на российскую агрессию, потому что понятно, что обвал стал прямым следствием политики".