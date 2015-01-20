Встречу контактной группы в Минске сорвали главари ЛНР и ДНР - Климкин

Очередная встреча Трехсторонней контактной группы в Минске не состоялась из-за неготовности прибыть представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге в Киеве.

Об этом передает УНИАН.

По его словам, Украина в течение последних дней пыталась организовать заседание Трехсторонней контактной группы.

Климкин сообщил, что украинская сторона и представитель ОБСЕ имеют четкую повестку дня заседания этой группы. "Но представители Донецка и Луганска не были готовы к реальному практическому обсуждению вопросов выполнения пакета Минских договоренностей. Люди, которые подписали Минский меморандум - Захарченко и Плотницкий - не были готовы прибыть в Минск, чтобы четко определить, что нужно сделать для стабилизации ситуации. И представитель Украины, и представитель председательства в ОБСЕ, и, насколько я знаю, представитель российской стороны были готовы сделать это в любой день и любое время. Это я заявляю абсолютно ответственно", - сказал Климкин.

Напомним, ранее сообщалось, что Минские договоренности создают дискомфорт Кремлю, связывают ему руки.