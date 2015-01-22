Военный эксперт: Россия – не бездонная бочка с оружием, путинский "военторг" может закрыться

Поставки российского оружия и техники боевикам в Донецкой и Луганской областях в какой-то момент могут прекратиться, ведь Россия – не бездонная бочка, а сами сепаратисты не смогут его покупать.

Об этом эксперт Центра военно-политических исследований Константин Машовец рассказал на чате в "Главреде".

Эксперт заметил, что переправка оружия на оккупированную территорию Донбасса в условиях, когда Украина не контролирует значительный отрезок своей государственной границы с Россией, не представляет для боевиков особых трудностей и позволяет насытить незаконные вооруженные формирования этим оружием в значительной степени.

"Однако я бы особо не уповал на месте террористов на российское оружие. Прежде всего, из-за того, что РФ – это не бездонная бочка с оружием, из которой можно черпать его в неограниченных количествах", - говорит он.

"Финансово-экономическое состояние РФ не всегда будет способствовать массовым поставкам вооружения и военной техники для нужд сепаратистов. Путинский "военторг" вполне может закрыться из-за невозможности закупить необходимый для его клиентов товар", - подытожил Машовец.

Напомним, что Россия стягивает технику на Донбасс: в Краснодоне и Торезе 160 танков и 150 бронемашин.

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