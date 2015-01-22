Порошенко: если враг не хочет прекращать огонь, мы будем давать по зубам

Президент Украины Петр Порошенко в начале совещания с руководителями силовых ведомств рассказал о ситуации на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

На этом совещании, как известно, должен быть утвержден план противодействию российскому вторжению и действиям террористов.

Порошенко отметил, что сегодня украинские воины успешно отразили атаки по всему фронту.

"Прошли настоящие танковые сражения. Украинские вооруженные силы победили в этих боях", - отметил он.

Также глава государства сообщил о захвате вражеской техники: БТР и БМП, уничтожении трех танков противника, двух машин с боеприпасами.

"Противник заплатил высокую цену за то, что авантюрно пытается нападать на наши Вооруженные Силы. По всей линии фронта мы крепко держим позиции, несмотря на то, что интенсивность обстрелов в десять раз превышала то, что было до начала интенсивной фазы боевых действий", - отметил Порошенко.

Также он сообщил, что по его поручению секретарь СНБО Александр Турчинов посетил зону боевых действий и побывал непосредственно в районе столкновения.

Кроме того, Порошенко решил, по итогам сегодняшнего боя, орденами "За мужество" экипажи танков Первой сводной роты Первой отдельной танковой бригады, которая "продемонстрировала очень высокое мужество, героизм и своими действиями остановила танковое нашествие противника".

Президент особо отметил экипаж под командованием сержанта Треноги, солдата Сухонина: "Именно на таких сержантах, на таких солдатах, на таких воинах держится Украинская армия".

Глава государства сообщил, что также предложил наградить "киборгов", которые героически держали оборону донецкого аэропорта.

"Мы скоординировали также действия, подтянуты резервы, и если враг не хочет держать режим прекращения огня, если не хочет прекратить страдания мирных людей, украинских поселков и городов, мы будем давать по зубам", - заявил Порошенко.

Напомним, сегодня, 22 января, украинские "киборги" отступили из донецкого аэропорта после 242 дней обороны.