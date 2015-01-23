Депутат рассказал о танковом наступлении боевиков на Мариуполь, в штабе АТО опровергли его данные

Боевики на Донбассе начали танковое наступление на Мариуполь, сообщил народный депутат Украины, координатор батальона патрульной службы милиции специального назначения "Киев-1" ГУ МВД Украины в г. Киеве Евгений Дейдей.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, "после заявления Захарченко о намерении взять Мариуполь, в прилегающих к городу районах террористы начали наступление танками. Не исключаю, что активные атаки сепаров в других секторах АТО - отвлекающий маневр. Сейчас сильно гремит в Талаковке. Держимся!!! Мариуполь- это Украина! Без вариантов!".

Вместе с тем пресс-офицер антитеррористической операции Андрей Лысенко опроверг информацию о начале танкового наступления боевиков на окраины Мариуполя, сообщает УНИАН.

"Боевики ведут интенсивные обстрелы позиций сил в районе окраин Мариуполя, в частности огонь ведется из артиллерии и танков", - отметил он.

Однако, по словам Лысенко, эти обстрелы нельзя назвать началом наступления боевиков, добавив, что на наступление боевики "пока не способны".

Напомним, ранее сообщалось, что под Мариуполем шли напряженные бои, наемники пытались прорвать оборону.

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