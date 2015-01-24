Боевики оккупировали поселок Красный партизан - эксперт

Ситуация в зоне конфликта на Донбассе продолжает оставаться крайне напряжённой. Террористы заняли населенный пункт Красный Партизан.

Об этом сообщает народный депутат от Народного фронта, координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"После неудачных штурмов и понесённых на участке Красногоровка – Авдеевка потерь, командование российских войск и террористических групп перенесло усилия севернее этого участка, атаковав с рубежа Озеряновка – Михайловка в направлении на Троицкое.

В результате боя противник продвинулся вперед и занял н.п. Красный Партизан, однако продвинуться до н.п.Троицкое не смог, попав под удар украинской артиллерии", - пишет эксперт.

Напомним, ранее в штабе АТО сообщали, что боевики 27 раз обстреляли позиции сил АТО и населенные пункты на Донбассе.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в спецтеме "Главреда".