За 5 дней украинские военные уничтожили 600 боевиков и российских наемников - Минобороны

В период 17-22 января в результате боев украинских военных с террористическими группировками и вооруженными силами РФ на территории Донецкой и Луганской областей обезврежено около 600 боевиков и российских военных, 175 ранено.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, окончательное число потерь может быть значительно больше, поскольку некоторых раненых противник успел эвакуировать с поля боя.

Благодаря решительным действиям и профессиональности украинских военных, обезврежено и выведено из строя 14 танков, 43 боевых бронированных машины, 14 единиц РСЗО "Град" и "Ураган", 28 самоходных артиллерийских установок, 15 единиц автомобильной техники противника, говорится в сообщении.

Лишь в донецком аэропорту обезврежены 85 боевиков, 53 – ранены, уничтожены 7 танков, 12 бронированных машин, 9 единиц автомобильной техники и пушка МТ-12 противника.

В то же время на протяжении указанного периода во время боев с врагом погибли 18 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 235 были ранены. Также были утрачены 1 танк, 7 БМП, 2 пушки МТ-12, 7 единиц автомобильной техники.

Напомним, по сообщению блогера Олега Ярчука, реальные потери регулярных войск РФ на Донбассе по состоянию на утро 24 января 2015 года составили: убитыми 5789, ранеными – 3058 и пропавшими без вести – 2838 человек.