Порошенко созвал СНБО из-за теракта в Мариуполе: преступление против человечности

Кровавое убийство пророссийскими террористами десятков мирных людей и ранения почти ста мирных жителей Мариуполя является не просто террористическим актом, это - преступление против человечности, подсудное Гаагскому трибуналу, заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Об этом передает пресс-служба Главы государства.

"Открыв прицельный огонь по жилым кварталам Мариуполя, боевики продолжили очередь террористических актов, среди которых, только за последние дни - расстрел пассажирского автобуса под Волновахой и убийство людей на остановке и в троллейбусе в Донецке, огонь по жилым кварталам многих городов и сел", - отметил он.

"Склоняю голову перед памятью всех, кто погиб и сегодня, и раньше", - сказал Порошенко.

По его словам, так называемое наступление террористов - это их атака против мирных жителей Донбасса. "Украинские воины, рискуя жизнью, защищают мирных соотечественников и дают достойный отпор сепаратистской сволочи по всем азимутам", - добавил Президент.

По его мнению, "международная коалиция в поддержку Украины должна дать решительный отпор преступлениям террористов, усилить все формы давления на тех, кто их спонсирует и всесторонне поддерживает".

"Именно сегодня об этом буду говорить в Эр-Рияде с лидерами ведущих стран мира".

Порошенко убежден, что цивилизованные страны должны еще больше объединить усилия и остановить расползание террористической угрозы. Так называемые ДНР и ЛНР должны быть признаны террористическими организациями.

"Наступает время называть по имени и их покровителей. Любая помощь боевикам, поставки оружия, техники и хорошо тренированной живой силы - разве это не является поддержкой терроризма, наглядной для всего мира?", - спрашивает Президент Украины.

"Мы за мир, но вызов врага - принимаем. Будем защищать свою Родину так, как положено настоящим патриотам. И до полной победы", - подчеркнул глава государства.

Порошенко дал поручение срочно созвать завтра заседание СНБОУ "для разработки и внедрения дополнительных действенных шагов в связи со стремительным ухудшением обстановки на Востоке".

"Я обращаюсь к жителям Донбасса, ко всем гражданам Украины, которые страдают от террористов и агрессора: как Президент Украины я сделаю все, чтобы защитить каждого гражданина, чтобы прекратить боль и страдания, чтобы вернуть мир и спокойствие в каждую украинскую семью - от Львова до Луганска, от Чернигова до Керчи", - заверил глава государства.

"Объединив наши усилия, мы защитим нашу свободу!", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что число жертв обстрела боевиками Мариуполя возросло до 27 человек.