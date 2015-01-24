Россия готовит провокацию с "гумконвоем": ищет повод для вторжения в Украину – штаб АТО

Россия готовит новую провокацию на востоке Украины для создания "надежного повода" для официального ввода войск РФ на территорию Украины, сообщила пресс-служба штаба АТО.

Об этом передает УНИАН.

"Согласно замыслу, представители РФ планируют скрыто доставить украинских пленных (в основном - бойцов добровольческих батальонов) на территорию Украины в автомобилях очередного гуманитарного конвоя. Уже на территории Украины на конвой планируется осуществление нападения, который, якобы, организовали украинские "партизаны", - рассказывают в штабе.

"Конечно, несуществующие "партизаны" будут уничтожены. Впрочем, у расстрелянного конвоя будут оставлены тела украинских пленных с оружием, номера которой будут соответствовать воинским частям Украины. Это и будет использовано как доказательство... После этого планируется широкомасштабная кампания освещение гуманитарной катастрофы на Донбассе в СМИ, в том числе, международных. А "расстрел" российского гуманитарного конвоя, якобы осуществлен украинской стороной, сможет быть использован для официального ввода войск РФ под предлогом защиты гражданского населения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия готовит для Донбасса новый "гумконвой".