Министр обороны: армия наращивает резервы в зоне АТО на Донбассе

Практически во всех секторах зоны АТО, где ведутся боевые действия, украинской армией продолжается наращивание резервов.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак на экстренном заседании СНБО, передает УНИАН.

Целью группирования резервов, по его словам, является адекватное реагирование на действия террористов.

Кроме того, в местах постоянной дислокации продолжается восстановление воинских частей, прибывших из зоны АТО.

"Наращиваем группировку, поставляем вооружение, технику, проводим боевое слаживание готовности усилить группировки войск, которые находятся в зоне АТО", - сказал Полторак.

Министр отметил также, что осуществляется инженерное оборудование опорных пунктов и позиций ВСУ, созданы дополнительные противотанковые резервы.

"Выявляются цели и создается соответствующая система огня для уничтожения противника", - сказал он.

Полторак заявил, что украинские военнослужащие открывают огонь только по проверенным целям и тем целям, которые находятся за пределами населенных пунктов.

Глава Минобороны подчеркнул, что "моральный дух в Вооруженных Силах удовлетворительный, личный состав к защите государства готов".

В свою очередь глава государства попросил Полторака во время закрытой части доложить о выполнении его поручения по концентрации резервов в районе Дебальцево.

Напомним, ранее Порошенко пообещал, что уже завтра будут обнародованы все данные по расследованию трагедии в Мариуполе.