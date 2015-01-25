Путин убеждал Януковича "мощно ударить" по Майдану - Сикорский

Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что президент РФ Владимир Путин уговаривал беглого главу украинского государства Виктора Януковича подавить прошедшие на Майдане акции протеста.

Об этом сообщает польское TVP info со ссылкой на заявления политика, опубликованные в немецкой Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что Сикорский получил такую информацию из неофициальных источников.

"Российский президент давил на Януковича и уговаривал его подавить протесты на Майдане", - отметил он. По его словам, "во время телефонных разговоров Путин якобы убеждал украинского президента, что он должен ударить мощно".

Обратим внимание, что в прошлом году Сикорского был одним из посредников в переговорах Януковича с оппозицией для разрешения политического кризиса в Украине.

Напомним, ранее известный экономист, экс-советник президента РФ Андрей Илларионов заявил, что Владимир Путин недооценил гражданское общество в Украине и не смог предусмотреть победу Майдана.