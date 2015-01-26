Боевики за сутки 115 раз обстреляли силы АТО: усиленно работают по Станице из "Градов", артиллерии и танков

За сутки боевики 115 раз обстреляли позиции сил АТО. Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на луганском направлении. Весьма напряженной остается обстановка в Станице Луганской, где были зафиксированы 8 обстрелов из "Градов", артиллерии и танкового оружия.

Об этом сообщили в пресс-центре АТО, пишет 112-Украина

По информации пресс-офицера штаба, наибольшее количество обстрелов зафиксировано на луганском направлении.

"Наибольшее количество обстрелов состоялось на луганском направлении. Основной целью боевиков стала Станица Луганская. Террористы 7 раз открывали артиллерийский огонь и один раз с реактивной системы залпового огня "Град" и танков.

Трижды под обстрел вражеской артиллерии, минометов и стрелкового оружия попадала Верхняя Ольховая. Обстрелам также подверглись Новотошковка, Трехизбенка, Словяносербск и Фрунзе", - отметил пресс-офицер.

На донецком направлении зафиксированы обстрелы из "Градов" Новомихайловки, Опытного, и Тоненького. Также из минометов и стрелкового оружия 4 раза обстреляли Марьинку и Ясногоровку.

В районах Первомайска и Дебальцево из РСЗО бандиты дважды обстреляли Попасную и Троицкое, а также Дебальцево, Новогородское, Луганское. Из минометов и артиллерии боевики вели огонь по населенным пунктам Попасная, Луганское, Оленевка, Майорское, Углегорск. Также дважды были обстреляны Троицкое, Редкодуб и Чернухино", - говорится в сообщении штаба.

Напомним, 25 января в зоне АТО на Донбассе боевики продолжили нарушать "режим тишины", они обстреливали позиции силовиков, пытались их штурмовать, но понесли потери.

видео: Військове телебачення України