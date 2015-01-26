Путину померещилось, что "армия Киева" - это иностранный легион НАТО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская армия - это, по сути, натовский легион, который преследует не национальные интересы Украины, а намерен достичь геополитических целей сдерживания России.

Об этом он заявил, выступая перед студентами университета "Горный" в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.

"Мы часто говорим: украинская армия, украинская армия. На самом деле кто там воюет? Там действительно частично официальные подразделения вооруженных сил, но в значительной степени это так называемые "добровольческие националистические батальоны", - сказал Путин.

"По сути, это уже не армия, это иностранный легион, в данном случае иностранный натовский легион, который, конечно, не преследует целей национальных интересов Украины".

Путин подчеркнул, что целью вооруженных сил Украины является сдерживание России.

"Там совсем другие цели, и связаны они с достижением геополитических целей сдерживания России, что абсолютно не совпадает с национальными интересами украинского народа".

Напомним, западные СМИ ранее писали, что Украина оказалась перед фактом военного и финансового наступления со стороны России и вынуждена противостоять враждебности Путина, который собирается ее дестабилизировать. Под угрозу поставлено не только будущее Украины, но и будущее Евросоюза. Если помочь новой Украине в финансовом плане, российский народ потребует от Путина идти по украинскому пути, и тогда Европа будет иметь дело с новой Россией.