Генсек НАТО ответил Путину на "натовский легион": иностранные войска в Украине - российские

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня, 26 января, после завершения внеочередного заседания Комиссии Украина-НАТО, назвал нонсенсом заявление президента России Владимира Путина о том, что в Украине воюет "натовский легион".

Об этом передает УНИАН.

"Заявление о том, что в Украине есть натовские легионы - это нонсенс. Нет никаких натовских легионов. Иностранные войска в Украине - это российские", - подчеркнул Столтенберг.

По словам генсека Альянса, в этом и заключается проблема, что в Украине присутствуют российские войска, а Россия поддерживает террористов техникой, и ее поставки значительно возросли.

"Мы говорим о тяжелом вооружении различного типа", - сказал Столтенберг.

Столтенберг вновь призвал Россию прекратить поддерживать сепаратистов на востоке Украине и приложить усилия для достижения мирного решения конфликта.

"Несмотря на обязательство работать над мирным решением, Россия продолжает предоставлять им (пророссийским боевикам - ред) поддержку, обучение, оборудование и военных. Только в последние недели Россия поставила сотни штук оборудования, включая ракетные системы, тяжелую артиллерию, танки, бронированные машины и электронные системы войны. Мы призываем Россию немедленно прекратить поддержку сепаратистов, прекратить дестабилизировать Украину и уважать свои международные обязательства", - заявил он.

Генсек НАТО также осудил атаку на Мариуполь. При этом он отметил, что атака на жилые кварталы Мариуполя была осуществлена с территории "подконтрольной сепаратистам, которых поддерживает Россия". "Такая атака неоправданна и неприемлема. Агрессивные действия и провокационные заявления сепаратистов полностью отрицают Минские договоренности", - заявил генсек НАТО.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что "армия Киева" - это иностранный легион НАТО.