Генсек НАТО уверен: кризис в Украине нельзя решить военным путем

Альянс поддерживает санкции, введенные против РФ рядом стран.
В понедельник, 26 января, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возникший в Украине кризис не имеет военного решения.
Об этом он сообщил журналистам в Брюсселе после завершения внеочередного заседания Комиссии Украина-НАТО, пишет УНИАН.
"Кризис в Украине не имеет военного решения, поэтому мы едины в поддержке всех усилий, направленных на мирное решение, которое базируется на минских договоренностях", - отметил генсек.
В то же время Столтенберг подчеркнул, что Альянс поддерживает экономические санкции, введенные против России Евросоюзом, США и другими странами.
"Экономические санкции важны, они делают понятным для России и Кремля, что нарушение международного права, невыполнение международных обязательств имеют цену. И это важно", - добавил он.
Также генсек рассказал, как Альянс помогает нашей стране. По его словам, "только сегодняшнее заседание Комиссии Украина-НАТО является сильным сигналом поддержки НАТО и всех союзников".
"В дополнение мы оказываем практическую помощь, поддерживаем Украину, когда это касается реформы в сфере обороны, реформы Вооруженных Cил, мы также учредили трастовые фонды, помогая реформировать оборону, в дополнение есть траст, который оказывает медицинскую помощь", - сообщил он.
Напомним, ранее Йенс Столтенберг назвал нонсенсом заявление президента России Владимира Путина о том, что в Украине воюет "натовский легион".