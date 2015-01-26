Генсек НАТО уверен: кризис в Украине нельзя решить военным путем

В понедельник, 26 января, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возникший в Украине кризис не имеет военного решения.

Об этом он сообщил журналистам в Брюсселе после завершения внеочередного заседания Комиссии Украина-НАТО, пишет УНИАН.

"Кризис в Украине не имеет военного решения, поэтому мы едины в поддержке всех усилий, направленных на мирное решение, которое базируется на минских договоренностях", - отметил генсек.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что Альянс поддерживает экономические санкции, введенные против России Евросоюзом, США и другими странами.

"Экономические санкции важны, они делают понятным для России и Кремля, что нарушение международного права, невыполнение международных обязательств имеют цену. И это важно", - добавил он.

Также генсек рассказал, как Альянс помогает нашей стране. По его словам, "только сегодняшнее заседание Комиссии Украина-НАТО является сильным сигналом поддержки НАТО и всех союзников".

"В дополнение мы оказываем практическую помощь, поддерживаем Украину, когда это касается реформы в сфере обороны, реформы Вооруженных Cил, мы также учредили трастовые фонды, помогая реформировать оборону, в дополнение есть траст, который оказывает медицинскую помощь", - сообщил он.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг назвал нонсенсом заявление президента России Владимира Путина о том, что в Украине воюет "натовский легион".