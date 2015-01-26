США о конфликте в Украине: главарь ДНР рассказывает о намерениях России

Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр сообщила, что заявления главаря так называемой ДНР Александра Захарченко являются выражением намерений руководства России.

Об этом она заявила в ходе заседания Совбеза ООН, пишет Укринформ.

"Сепаратисты, которых он (Захарченко - ред.) возглавляет, прошли подготовку в России", - отметила Пауэр.

"И когда Захарченко хвастается, что может захватить территорию за пределами линии, согласованной в Минске, когда он говорит, что не заинтересован в переговорах, он говорит не только о намерениях сепаратистов в этом случае, он говорит о намерениях России", - добавила представитель США.

При этом она выразила мнение, что заявления главаря боевиков для России являются неудобной проблемой - "они слишком уж откровенны".

Напомним, ранее Саманта Пауэр заявляла, что основными причинами конфликта на востоке Украины являются грубое нарушение РФ суверенитета и территориальной целостности нашей страны.