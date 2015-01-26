США назвали два города Украины, которые являются целью России

Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр заявила, что украинские города Мариуполь и Дебальцево являются целью России.

Об этом она сообщила в ходе заседания Совбеза ООН, пишет Укринформ.

"Мариуполь - это порт, возможность морских поставок, а также возможность получить доступ по суше к незаконно оккупированному Крыму. А Дебальцево - это транспортный узел", - отметила Пауэр.

"Поэтому неслучайно, что эти стратегические города являются целью России", - добавила представитель США.

Напомним, ранее Саманта Пауэр выразила мнение, что заявления главаря так называемой ДНР Александра Захарченко являются выражением намерений руководства России.