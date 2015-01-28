Обама и Меркель договорились привлечь Россию к ответственности, а Украине дать мощную поддержку

Президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону необходимость привлечь Россию к ответственности за эскалацию конфликта на востоке Украины.

Как сообщили в Белом доме, разговор состоялся в понедельник, 26 января, пишет Укринформ.

"Лидеры двух стран выразили обеспокоенность значительным ростом насилия на востоке Украины, а также материальной поддержкой сепаратистов со стороны России и ее неспособностью выполнять обязательства в соответствии с Минским соглашения", - говорится в обнародованном документе.

Стороны также "договорились о необходимости привлечь Россию к ответственности за ее действия".

Кроме того, лидеры согласились с "важностью завершения усилий по формированию мощного пакета финансовой поддержки для Украины, чтобы она могла стабилизировать свою экономику". При этом подчеркивается, что реформы, которые сейчас проводятся в Украине, заложат основу для возвращения ее экономики к росту и процветанию.

Напомним, ранее Меркель призывала президента РФ Владимира Путина к деэскалации конфликта на Донбассе и оказанию давления на боевиков с целью урегулирования ситуации.