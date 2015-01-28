Русскоговорящий "легион НАТО" в Украине создал именно Путин - московский журналист

Президент России Владимир Путин, строя свой "Русский мир", спасая русских от проклятой гейропы и воюя с мифическими легионами, в итоге добился лишь того, что в соседней славянской стране русские против него воюют теперь не хуже, чем любые иные национальности.

Об этом пишет российский журналист, издатель журнала "Искусство войны" Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook.

"Передайте кто-нибудь Путину, что рабочий язык "легиона НАТО" - русский. Что вся украинская армия говорит на русском языке. Что команды в "Легионе НАТО" отдаются по-русски. Я, например, видел только один взвод, принципиально общающийся на украинском"- пишет журналист.

"Передайте ему, что в мощнейшем народившемся волонтерском движении, которое, противостоя агрессии, день за днем совершает сейчас титанический подвиг - на слуху полно русских имен. Что Юрий Касьянов, Татьяна Рычкова, Алексей Мочанов, Ксения Быкова, Борис Филатов - это только те имена, которые я вот так сходу вспоминаю в своей ленте. Что советник президента волонтер Юрий Бирюков - русский.

Передайте ему, что самый большой процент уклонений от мобилизации - в логове "бандеровцев" Львове. Тридцать процентов. Что каждый третий натовский "фашисто-бандеровец" не хочет воевать за Донбасс. Что не нужна им эта война. Что другие у них приоритеты, другой у них вектор направленности интересов в жизни.

Скажите ему, что на Площе Рынок во Львове звучит русский язык. Более того - русский мат.

Скажите ему, что на Востоке воюют люди из восточных, русскоязычных, областей Украины. Что батальоны "Днепр 1-2", "Киев 1-2", "Донбасс" и пр - русскоязычные.

Передайте ему, что Мариуполь, жилые кварталы которого его отряды накрыли "Градами" - город русскоязычный на сто процентов. Что Днепропетровск, который в самом начале первым начал останавливать и в итоге и остановил эту его ползучую экспансию - русскоязычный процентов на девяносто восемь.

Передайте ему, что сами вот эти вот разговоры про национальности, языки, этническую принадлежность, русскоязычность и легионы - то это вообще не нормально. В любой цивилизованной стране. И в Украине они смотрятся также дико, как и везде в нормальном мире. Что не там такого вопроса. Что твоя русскость или нерусскость - вообще последнее, что интересует людей в "иностранном легионе НАТО".

Передайте ему, что, строя свой Русский мир, спасая русских от проклятой гейропы и воюя с мифическими легионами, он в итоге добился лишь того, что в соседней славянской стране русские против него воюют теперь не хуже, чем любые иные национальности. И воюют - за Украину.

Что вот такой вот он, этот "Легион НАТО". И что НАТО здесь вообще не при чем. Потому что создал его - именно он", - пишет Бабченко.

Напомним, ранее Путин заявил, что украинская армия - это, по сути, натовский легион, который преследует не национальные интересы Украины, а намерен достичь геополитических целей сдерживания России.