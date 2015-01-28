Немцов о лжи Путина об армии Украины: предназначена для россиян

Ни один американский и натовский солдат не воюет на Донбассе, отметил оппозиционер.
Российский оппозиционер Борис Немцов прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина насчет армии Украины, назвав его ложью, предназначенной для внутреннего потребления.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
""Украинская армия это, по сути, натовский легион" - сказал Путин, отлично зная, что ни один американский и натовский солдат не воюет на Донбассе", - отметил политик.
При этом, по его мнению, "ложь предназначена исключительно для внутреннего потребления".
"Чтобы оправдать агрессию и войну и на них списать кризис. Типа, мы тут с НАТО воюем, а вы про рост цен и медицину с пенсиями пристаете", - объяснил оппозиционер.
Напомним, ранее Борис Немцов выразил мнение, что победителей в войне на Донбассе не будет ни в Украине, ни в России.