Немцов о лжи Путина об армии Украины: предназначена для россиян

Российский оппозиционер Борис Немцов прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина насчет армии Украины, назвав его ложью, предназначенной для внутреннего потребления.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

""Украинская армия это, по сути, натовский легион" - сказал Путин, отлично зная, что ни один американский и натовский солдат не воюет на Донбассе", - отметил политик.

При этом, по его мнению, "ложь предназначена исключительно для внутреннего потребления".

"Чтобы оправдать агрессию и войну и на них списать кризис. Типа, мы тут с НАТО воюем, а вы про рост цен и медицину с пенсиями пристаете", - объяснил оппозиционер.

Напомним, ранее Борис Немцов выразил мнение, что победителей в войне на Донбассе не будет ни в Украине, ни в России.