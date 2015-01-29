Порошенко возложил цветы к памятному кресту Героям Крут и рассказал о мобилизации в Украине

Президент Петр Порошенко принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятному кресту Героям Крут на площади Андрея Первозванного в Киеве.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в церемонии приняли участие спикер парламента Владимир Гройсман, а также премьер-министр Арсений Яценюк, сообщает 112-Украина.

Память героев почтили оружейными залпами, после чего прозвучал гимн Украины.

В своей речи в честь 97-й годовщины памяти боя под Крутами Порошенко заявил, что уже 45 тыс. мобилизованных прошли обследование и уехали на учебные площадки.

По его словам, за неделю 2,5 тыс. украинцев добровольно вызвались идти на фронт.

"Мобилизация происходит по плану и без нарушений намеченного графика. С 20 января вручено 73 тыс. повесток, а без повесток, только за неделю добровольцами записались на службу более 2,5 тыс. украинских патриотов", - заявил Порошенко.

Президент также сказал, что на 1 марта 2014 года противостоять армии РФ могли только 6 тыс. воинов в боеготовности.

"Когда 1 марта Совет Федерации РФ проголосовал за ввод в Украину российских войск, оказалось, что на тот момент Украина могла выставить против крупнейшей армии на континенте лишь 6 тыс. боеготовных воинов", - заявил Порошенко.

Сегодня, 29 января, в Украине вспоминают Героев Крут.

Видео: 112-Украина