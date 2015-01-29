Беларусь анонсировала встречу контактной группы по Донбассу

В пятницу, 30 января, в Минске (Беларусь) состоится новое заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Россия - ОБСЕ).

Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИДа Дмитрий Мирончик, пишет Интерфакс-Запад.

"Контактная группа проинформировала МИД Беларуси о том, что завтра, 30 января, намерена провести очередной раунд переговоров", - отметил он.

По его словам, "информация о точном месте и точном времени начала переговоров будет распространена дополнительно утром в пятницу".

При этом в МИД Беларуси уточнили, что согласно практике проведения переговоров контактной группы, встречи участников проводятся только в том случае, если поступило консолидированное заявление от всех участников переговоров.

Напомним, ранее глава комитета Европарламента по иностранным делам Эльмар Брок заявил, что встреча в "нормандском формате" относительно конфликта на Донбассе при участии президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии, запланированная на 15 января в Астане (Казахстан), перенесена.