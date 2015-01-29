Литва назвала конфликт на Донбассе войной России против Украины

Глава МИД Литвы Линас Линкявичус назвал конфликт на востоке нашей страны "войной России против Украины".

Об этом он сообщил перед срочным заседанием Советы ЕС по иностранным делам в Брюсселе, пишет Укринформ.

"Украинцы надеются, что мы подадим сильный сигнал, введем дополнительные санкции. И все решения для этого уже приняты", - отметил дипломат.

"Ведь, если ситуация будет ухудшаться, если не будет четких сигналов и признаков об улучшении, мы должны продвигаться дальше... То, что случилось (в Мариуполе - ред.), - это очень серьезно", - добавил Линкявичус.

"Атаки произошли с территории, контролируемой сепаратистами, террористами - давайте так их называть", - сказал глава МИД Литвы. В то же время он выразил мнение, что "это война России против Украины, называя вещи своими именами".

Напомним, ранее представитель Литвы в ООН Раймонда Мурмокайте прокомментировала конфликт на востоке Украины и осудила теракт в Мариуполе.