Путин начал войну в Украине ради наживы, а не русскоязычного населения – Ходорковский

30 января 2015, 12:56

Политик призвал освободить украинскую летчицу Савченко и не заводить ситуацию в правовой тупик.

Владимир Путин

Причиной войны между Украиной и РФ являются деньги и выгода, которую от нее получает президент РФ Владимир Путин и определенная группа лиц в правящей верхушке России, а совсем не забота о русскоязычном населении.

Об этом заявил экс-глава корпорации "ЮКОС", российский оппозиционер Михаил Ходорковский, сообщается сайте Открытая Россия.

" Война имеет свою цену для всех, но для тех, в чьих интересах она развязана, цена должна быть больше. Причины войны - совсем не забота о русскоязычном населении и не мифические натовские базы ... А в чем тогда причина войны? Да опять же в деньгах! Когда рейтинг Путина начал рушиться из-за коррупционных скандалов, когда Майдан показал, что вороватую власть можно выкинуть, вместо борьбы с коррупцией началась операция по отвлечению внимания общества, сопровождающаяся дополнительным распилом. Только вот с последствиями просчитались.

Уже почти триста российских граждан и от трех до пяти тысяч украинских идентифицированы как убитые, а это ведь лишь верхушка айсберга! Сколько еще выявится! А сколько людей искалечено, сколько потеряли все! Покажите хоть одну страну, где "защищаемое" нами русскоязычное население понесло бы такие потери, а ведь все ради наживы небольшой группки людей вокруг Путина и обслуживающего ее персонала", - рассказал оппозиционер.

По его словам, эти люди должны быть наказаны, если своевременно не покаются сами.

"Речь идет, возможно, о 100–150 тысячах выгодоприобретателей от украинской авантюры, о тех, кто ради сохранения возможности наживаться на российском бюджете, ради сохранения своих привилегий, оказался готовым поддерживать международный разбой", - подчеркнул Ходорковский.

Оппозиционер считает, что мишенью санкций западных стран должна быть не Россия, а конкретные преступники виновные в преступлениях.

"Я противник безадресных санкций, противник использования слов "санкции против России". Для нормальных людей мишень не Россия, а воры и разбойники, превратившие Россию, наш народ, в заложников. Да, заложники вынуждены страдать, но объединять, даже на риторическом уровне, заложников и бандитов, взявших их в плен, - не честно. Даже если заложники страдают стокгольмским синдромом. Это пройдет", - считает Ходорковский.

Ходорковский призвал освободить украинскую летчицу Надежду Савченко и не заводить ситуацию в правовой тупик.

"Чтобы не заводить ситуацию в правовой тупик, с крайне кровавым выходом, Надежда Савченко должна быть немедленно освобождена. А организаторы такого юридического тупизма - наказаны за нанесение вреда России", - отмечает Ходорковский.

По словам экс-главы "ЮКОСа", Следственный комитет России намерен доказать в Мосгорсуде, что Савченко корректировала огонь батарей, от которого погибли российские журналисты.

"Мой личный опыт показывает - СК РФ врет всегда (даже если их спросить о дне недели), а Мосгорсуд недаром прозвали Мосгорштампом… В любом случае, их позиция лживая и двуличная: "Мы не сторона конфликта, но мы будем судить участников конфликта, но не всех, а по своему выбору". Исходя из этой логики, любой член правительства, депутат, чиновник, включая президента России, должен быть арестован как организатор или пособник массовых убийств — за поставки оружия, боеприпасов и оплачиваемых "добровольцев", как организатор или пособник грабежа чужой собственности в Крыму, за отъем чужого имущества под угрозой оружия и без компенсации", - пишет он.

Ранее западные СМИ писали, что Путину становится все сложнее убедительно обманывать общество, не исключено, что он попал в замкнутый круг собственной пропаганды.

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Россия Путин Украина война Крым Савченко освобождение Ходорковский
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