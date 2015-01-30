Наблюдатели ОБСЕ увидели в захваченных районах Донбасса неопознанные танки и артиллерию

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ сообщают о передвижении танков, бронетехники, артиллерии и военной транспортной техники в подконтрольных боевикам районах Донецкой области, а также автомобилях с российскими номерами, ремонтирующих электропередачи.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 29 января, обнародованном в пятницу, передает "Украинская правда".

"СММ наблюдает военную технику и транспортные средства в разных местах в Донецкой области. На окраине контролируемой ДНР Макеевки (15 км к востоку от Донецка), СММ увидела колонну из семи бронетранспортеров без опознавательных знаков, направляющихся на запад в сторону города Донецка, с одним и покрашенным в военный стиль Уралом без опознавательных знаков", - сказано в сообщении.

Также наблюдатели видели на востоке от подконтрольного ДНР Зугрэса (30 км к востоку от Донецка) стационарные, самоходные гаубицы (122 мм).

"Два часа спустя, СММ наблюдала то, что она приняла за те же гаубицы в 5 километрах дальше на восток, но уже загруженные на бортовой прицеп, движущийся на запад в сторону города Донецка", - отмечается в сообщении.

Также близ Зугрэса наблюдатели СММ видели три гражданских автобуса с людьми в военной форме, у части из которых были автоматы, которые были повернуты лицом к востоку. Вместе с тем, наблюдатели "не смогли увидеть знаки на форме".

"СММ наблюдали 11 танков и одно большое артиллерийское орудие близ подконтрольного ДНР селаТерновое", - говорится в отчете.

Также сотрудники Специальной мониторинговой миссии видели автомобили с российскими номерными знаками, "черные пластины с белыми буквами", которые стояли рядом с людьми, которые ремонтировали высоковольтные линии электропередач, "работающих через границу Российской Федерации".

В пятницу некоторые СМИ распространили видео, на котором военная техника движется в Украину со стороны России.

Напомним, сегодня по всему Донбассу боевики обстреливали украинские позиции.