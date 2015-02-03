Военный эксперт рассказал о новой тактике боевиков под Дебальцево

В районе Дебальцевского плацдарма боевики перешли к тактике "вытеснения" украинских войск, а раньше они пытались создать там "котел".

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

"В течении последних суток российско-террористические войска продолжали активные действия в районе Дебальцевского плацдарма", - отметил военный эксперт.

По его словам, "от попыток создания "котла" путем перерезания путей снабжения у "горловины" плацдарма, противник перешел к тактике "вытеснения" украинских войск из данного района".

"Удар наносится по двум сходящимся направлениям через н.п. Чернухино и Углегорск непосредственно на Дебальцево с целью заставить украинские подразделения, находящиеся в самом городе и южнее его, отойти на север", - добавил Тымчук.

Также он сообщил, что "на данный момент отмечается действие как минимум четырех тактических групп террористов и российских наемников, которые пытаются взаимодействовать между собой и организовать согласованное наступление".

"При этом две тактические группы действуют на Углегорском направлении, одна - на направлении Чернухино, и по направлению от Никишино осуществляет фронтальное "давление" еще одна тактическая группа боевиков", - уточнил эксперт.

"Всего в активных действиях в районе Дебальцевского плацдарма на данный момент участвует со стороны противника порядка 3,5 тысяч человек, 35 танков, порядка 90 боевых бронированных машин", - написал координатор группы "Информационное сопротивление".

Между тем Тымчук сообщил, что "действия данных четырех тактических групп российско-террористических войск поддерживает три артиллерийские группы (всего до 60 орудий ствольной артиллерии и порядка 32 установок РСЗО)".

Напомним, ранее советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что очередная попытка наступления боевиков на город Дебальцево (Донецкая область) провалилась, артиллерия сил АТО уничтожила колонну их военной техники.