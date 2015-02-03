Главарь ДНР выдвинул ультиматум: не хочет видеть Кучму на консультациях по Донбассу

Главарь так называемой ДНР Александр Захарченко заявил, что консультации в "минском формате" по Донбассу не будут происходить, пока Украина не отправит на них своего официального представителя.

Об этом пишет Радио Свобода.

"Экс-президент Украины Леонид Кучма - частное лицо", - отметил он.

"Пока Украина не назначит официального представителя от Киева, переговоров в "минском формате" больше не будет", - добавил террорист.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минске (Беларусь) состоялось новое заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Россия - ОБСЕ).

Позже их ход прокомментировал замглавы Администрации Президента Валерий Чалый, заявив, что представители так называемых ДНР и ЛНР ставили ультимативные требования.