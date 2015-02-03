Дело Давыдовой: слабость Путина или запугивание инакомыслящих, мнения экспертов

Правозащитники считают показательным дело многодетной россиянки Светланы Давыдовой, которая уже вторую неделю содержится в Лефортовской тюрьме Москвы по обвинению в государственной измене и шпионаже в пользу Украины. По мнению правозащитников, то, как российское общество отреагирует на это дело и отнесется к судьбе многодетной соотечественницы, продемонстрирует их отношение к общечеловеческим ценностям.

Подробнее о деле Светланы Давыдовой читайте, перейдя по ссылке.

Опрошенные "Главредом" эксперты считают, что дело Давыдовой будет использовано для запугивания остальных правозащитников и активистов, которые в той или иной форме высказываются в поддержку Украины, то есть как показательное дело – "дабы другим неповадно было".

Кроме того, правозащитники надеются, на активную защиту Светланы Давыдовой мировым сообществом, поскольку Украине, по их мнению, лучше держаться в стороне, чтобы не навредить делу и не дать основания российским пропагандистам утверждать, что Давыдова таки связана с Украиной, поскольку наше государство активно выступает в ее защиту.

Юрист-правозащитник Татьяна Яблонская:

Российская власть будет использовать что угодно, чтобы показать, что Россия не причастна к войне в Украине, в том числе такие дела. Это – позиция слабой стороны: использовать женщину в таких целях. Это говорит о слабости Путина, который не может найти, что еще придумать, чтобы отрицать свое нападение на Украину.

Это дело возбуждено для того, чтобы запугать других, чтобы им неповадно было. И так значительное количество незазомбированных россиян боится высказывать свои мысли, то же происходит и в Беларуси.

Есть один интересный пример: в адрес Хрущева на ХХ съезде партии, еще когда существовал культ личности Сталина, кто-то из зала выкрикнул: "А где вы были, почему вы молчали?". А Хрущев ответил: "Кто? Поднимите руку, кто это сказал?". И никто не поднял. Тогда он сказал: "Вот и я был там же, где и вы".

В этом деле нужна "третья сторона", которая наблюдает за происходящим и понимает эти процессы. Лучше всего ужас такого дела и происходящего понимают бывшие страны Советского Союза. А те, кто живет дальше, и более свободны, кто не пережил советского ужаса – им этого не понять. Я считаю, что Украине не следует вмешиваться в дело Давыдовой, потому что если она вмешается, то будет сказано, что это – заранее спланированная акция. Хотя на это на это и рассчитывает путинский режим. Многие в России понимают, что происходит, но боятся вслух произносить свои мысли. Украина должна иметь свою позицию по этому делу, но не вмешиваться, иначе россияне начнут утверждать, мол, видите, это была их агентура. Потому в защиту Давыдовой должна выступить "третья сторона" – мировое сообщество.

Член Украинского Хельсинского союза по правам человека, глава правления Образовательного дома прав человека в ЧерниговеСергей Буров:

Дело Светланы Давыдовой – показательное, чтобы другим неповадно было. Кроме того, уже было несколько подобных нападок на российских правозащитников и активистов. В этой ситуации мировое сообщество и международные организации должны реагировать.

Украине следует выступать в защиту Давыдовой, но аккуратно, чтобы не навредить. В любом случае, позиция по этому вопросу у нас должна быть. Но больше сейчас зависит от активистов других стран, так как в деле Украина фигурирует как одна из причин ареста человека. Это касается свободы выражения взглядов, прав человека. Неправильно за это лишать свободы многодетную мать. Хотя, на самом деле, не столь важно, сколько у нее детей.

Это – просто ужас. Это ненормальное явление, которое подчеркивает политику современном российском государстве, которая ведется уже совершенно открыто, и это серьезные нападки на активистов и правозащитников, чтобы просто заткнуть рты.

Чем может закончиться это дело? Сложно прогнозировать. Но его финал, так или иначе, будет зависеть от того, насколько активным будет мировое сообщество, насколько существенной будет поддержка разных стран. Сейчас крайне важна солидарная поддержка.

Старший научный сотрудник Института государства и права им.В.Корецкого НАН Украины, адвокат Николай Сирый:

С юридической точки зрения, это дело – абсурдно. И с политической точки зрения, оно представляет собой крайнюю форму политической абсурдности. Что касается возможности обвинения лица, якобы раскрывающего какую-то государственную тайну, то такая постановка вопроса может применяться только по отношению к человеку, имеющему доступ к такой тайне. И по украинскому, и по российскому законодательству, и по законам всех цивилизованных стран, обычный рядовой гражданин не имеет никакого доступа к государственной тайне. То есть Россия в очередной раз демонстрирует свое неуважение к демократическим свободам. Она применяет любые методы, чтобы запугивать собственных граждан, чтобы российское общество переключить на агрессивный режим войны – войны с демократическим миром.

Это то дело, которое является определяющим в отношении демократических ценностей. И Украина, и любая другая демократическая страна просто обязаны вслух заявлять свою твердую позицию относительно недопустимости преследования граждан за подобные действия. В данном случае речь идет о проявлении гражданской позиции – о намерении женщины, матери семерых детей, в своем понимании защитить своих детей. В данном случае эта женщина сделала шаг, чтобы остановить агрессию, чтобы российские военные остались на территории России и выполняли свой долг военнослужащих.

Так что это очень показательное дело. Было известное российское дело Магнитского, которое было знаковым и было в центре международной политики. Я думаю, что дело Светланы Давыдовой будет уровнем не ниже по показательности. Но, в первую очередь, это дело должно быть в центре внимания российского общества. Если российское общество не отреагирует, оно, таким образом, продемонстрирует свое пренебрежительное отношение к общечеловеческим ценностям.

Учитывая, что юридических оснований для привлечения Давыдовой к уголовной или административной ответственности нет никаких, то Кремль будет тянуть время, создавать искусственные доказательства, будет наполнять информационное пространство какими-то несуществующими связями этой женщины, что якобы она когда-то с кем-то имела какие-то контакты, и, возможно, это были люди, относящиеся к военной службе. То есть, скорее всего, это дело в первую очередь будет использовано для российской военной пропаганды.