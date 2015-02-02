Главари боевиков на Донбассе шантажируют Украину: требуют с ними договориться

Главари боевиков самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили о готовности прекратить наступление, говорится в их совместном заявлении.

Об этом передает РБК-Украина.

"Нам не надо крови. Мы готовы остановиться, но только там, где мы находимся сейчас. Мы не предадим памяти погибших в январе мирных жителей и наших боевых товарищей. Мы - за путь мирных переговоров. Мы требуем от Киева сесть за стол и договариваться", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что главарь ЛНР шантажирует Украину: снимете блокаду - прекратим огонь.

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