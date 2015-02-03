Жизни Савченко угрожает реальная опасность, ответственность - на России

Спикер МИД Украины Евгений Перебийнис заявил, что арестованная в России украинская летчица и нардеп Надежда Савченко голодает уже 53 дня, ее жизни угрожает реальная опасность.

Об этом он сообщил во время брифинга в Киеве, пишет Укринформ.

В то же время дипломат подчеркнул, что РФ незаконно удерживает под стражей гражданку нашей страны.

"Игнорируя мнение мирового сообщества и продолжая незаконное содержание нашей соотечественницы по сфальсифицированным обвинениям, Россия демонстрирует откровенное пренебрежение к авторитетным международным институтам", - отметил спикер.

По его мнению, соседняя страна "грубо нарушает свои обязательства как члена Совета Европы, участника ряда международных конвенций и двусторонних соглашений с Украиной".

При этом Перебийнис заявил, что МИД требует немедленного освобождения Савченко и всех других политических заключенных-граждан Украины. Также он сообщил, что нардеп голодает уже 53 дня (по заключению медиков это является критическим периодом), и ее жизни угрожает реальная опасность.

"Еще раз подчеркиваю, что ответственность за жизнь и здоровье Надежды Савченко лежит на Российской Федерации. Опыт дела Сергея Магнитского свидетельствует, что наши опасения небезосновательны", - сказал дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что Надежду Савченко этапировали в тюремную больницу СИЗО "Матросская тишина".

Украинская летчица была арестована в России после похищения на Донбассе. Она обвиняется в причастности к убийству двух журналистов ВГТРК. На время следствия украинка арестована до 13 февраля 2015 года. Стоит обратить внимание, что все обвинения Савченко категорически отвергает.