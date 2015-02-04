Подробности удара сил АТО под Докучаевском: наша артиллерия "сорвала" три "Гвоздики" боевиков

Стали известны подробности удара сил АТО под Докучаевском Донецкой области, где наша артиллерия уничтожила три самоходки противника. Как оказалось, "Гвоздики" боевиков были накрыты дальнобойными системами артиллерии.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в районе Докучаевска артиллерийская батарея российских войск (6 САУ 2С1 "Гвоздика"), которая периодически наносила огневые удары по передовым позициям украинских войск на данном участке, была накрыта украинской артиллерией.

Украинскими войсками были применены дальнобойные артиллерийские системы по заранее переданным разведданным. Удар был нанесен в момент заправки артсистем боевиков топливом. Три самоходки террористов уничтожены, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, что украинское разведчики вычислили координаты, и артиллерия очень точно нанесла удар, о чем сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

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