Генерал рассказал, почему Дебальцево для боевиков важнее аэропорта

Дебальцево для боевиков еще более важный стратегический объект, нежели был донецкий аэропорт, заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Об этом сообщает Укринформ.

"Для РФ и боевиков Дебальцево по значимости даже более важный стратегический объект, чем донецкий аэропорт... Его захват будет для сепаратистов явной победой, предпосылкой для дальнейшего наступления и козырем в возможных мирных переговорах относительно новых границ", - отметил он.

По словам Маломужа, боевики бросили сейчас все силы на окружение города.

Украинские же военнослужащие всеми силами стараются противостоять противнику. Им удалось не допустить создания котла, но возможности силовиков сдерживать атаку и наносить контрудары ограничены. Усложняется ситуация еще и тем, что в городе находятся мирные граждане, подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что под Дебальцево силы АТО разгромили танковую группировку противника.

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