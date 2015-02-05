Порошенко призвал НАТО дать Украине современное оружие

Президент Украины Петр Порошенко призвал НАТО предоставить Украине современное оружие для того, чтобы она могла противостоять российскому агрессору.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Die Welt, пишет Deutsche Welle.

"Последние события в восточных областях должны побудить Североатлантический альянс "оказать Украине еще больше поддержки, в числе прочего путем поставок современного оружия для защиты и обороны от агрессора", - пояснил Порошенко.

Президент подчеркнул, что Киеву нужна сильная армия и новое, современное оружие

"Украина хочет мира, однако защитить его должна сильная армия, оснащенная современным оружием. Нам по-прежнему необходимо много военной, технической и специализированной помощи для повышения боеспособности украинской армии для ее сопротивления российской агрессии", - подчеркнул глава украинского государства.

Как известно, 15 американских сенаторов подписали письмо Обаме и руководству НАТО с требованием увеличить военную помощь Украине, чтобы защитить ее границы от агрессии России.