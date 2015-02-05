Генсек НАТО посоветовал Украине, где взять оружие

НАТО не имеет оружия, сказал Генсек.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посоветовал Украине попросить оружие у стран-союзников.
По его словам, НАТО, как организация, не имеет собственного оружия, следовательно, решения о его поставках Украине должны принимать отдельные союзники, сообщает Укринформ.
"Что касается оружия - НАТО не имеет оружия. То есть решение об этом (поставки оружия Украине – ред.) должны принимать отдельные союзники, но не НАТО как организаци"", - отметил глава Альянса.
Он также уточнил, что встретится с Президентом Украины Петром Порошенко 7 февраля в Мюнхене.
Напомним, Порошенко призвал НАТО предоставить Украине современное оружие для того, чтобы она могла противостоять российскому агрессору.