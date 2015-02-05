Порошенко рассказал о "больших преступлениях" России

Сегодня 55-й день голодовки нардепа, отметил Президент.
Президент Петр Порошенко прокомментировал арест в России украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко, заявив, что власти соседней страны совершаю "большие преступления".
Об этом он сообщил по результатам встречи в Киеве с госсекретарем США Джоном Керри, пишет Укринформ.
"Незаконные аресты, Надежда Савченко и другие люди, защищающие собственную Родину. Сегодня 55 день голодовки Надежды Савченко", - отметил глава государства.
"Нарушения, происходящие в отношении нее и ее родственников, это - большие преступления РФ", - добавил Президент.
Напомним, ранее Петр Порошенко призвал НАТО предоставить Украине современное оружие для того, чтобы она могла противостоять российской агрессии.