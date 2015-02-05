Яценюк назвал лучший формат для переговоров по Донбассу

Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на востоке нашей страны лучше проводить в "киевском формате" (Украина - ЕС - США).

Об этом он сообщил в Киеве во время совместного брифинга c госсекретарем США Джоном Керри, пишет Укринформ.

"У нас есть целый ряд форматов: "женевский", "нормандский"... Думаю, что лучший - "киевский формат"", - отметил политик.

"Чтобы Германия, Франция, ЕС и Украина сели за столом, чтобы была одна единственная общая позиция по обеспечению мира", - добавил премьер.

В то же время Яценюк подчеркнул, что наша страна никогда не откажется от своих принципов и ценностей, не примет никаких предложений, которые могут угрожать ее независимости, целостности и суверенитету.

"Лучшая возможность решения (конфликта - ред.) это поддержка единства мира. США, ЕС и Украина должны держаться вместе и действовать сообща", - считает глава Кабмина.

"Очевидно, что президент Путин (глава РФ Владимир Путин - ред.) хочет расколоть единство внутри ЕС, между ЕС и США. Однако он не сможет этого добиться", - сказал премьер-министр.

Напомним, ранее Джон Керри заявил, что Россия имеет возможность прекратить огонь на востоке Украины и улучшить отношения с Евросоюзом и США.