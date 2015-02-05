Путин приказал своей армии оккупировать Крым и восток Украины - Яценюк

Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что президент России Владимир Путин отдал приказ своим войскам оккупировать Крым и восток Украины.

Об этом он сообщил в Киеве во время совместного брифинга c госсекретарем США Джоном Керри, пишет УНИАН.

"Единственная страна, которая не видит присутствия российских войск в Украине - это Россия. Но если нужно, я могу одолжить им (российским лидерам - ред.) свои очки", - отметил политик.

"Российские сапоги на украинской земле. Понятно, что Россия заняла Крым, Россия заняла часть Украины", - добавил премьер.

В то же время Яценюк подчеркнул, что "очень трудно купить ракетные комплексы на рынке в Донецке или Луганске".

"У нас есть доказательства того, что Российская Федерация нарушила международное законодательства и российский президент отдал приказ оккупировать Крым и восток Украины. Мы не воюем с "повстанцами" или "ополчением", мы воюем с регулярной российской армией", - сказал премьер.

Напомним, ранее Арсений Яценюк заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на востоке нашей страны лучше проводить в "киевском формате" (Украина - ЕС - США).