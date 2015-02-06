Силовики отразили все атаки противника под Дебальцево: боевики сократили интенсивность обстрелов

Несмотря на режим прекращения огня в зоне АТО, боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных. За ночь террористы 19 раз открывали огонь по силовикам.

Об этом сообщили пресс-службе штаба АТО, пишет "112 Украина".

По словам спикера АТО Анатолия Стельмаха, "ночью с 5 на 6 февраля всего зафиксировано 19 обстрелов украинских позиций. В то же время боевики активизировали свои усилия на луганском направлении. На протяжении ночи из артиллерии, минометов и танков стреляли дважды по Станице Луганской, Новотошковскому, Трехизбенке, Счастью", - сказал он.

Отмечается, что на донецком направлении террористы дважды вели огонь по Новоласпе и Петровскому.

"Немного сократилась интенсивность обстрелов на дебальцевском направлении. Этой ночью город обстреляли из "Града" и минометов. Под минометным огнем было Горское", - отметил он.

Также на мариупольском направлении террористы обстреляли Ломакино и Павлополь. Сообщается, что ВСУ открывали прицельный огонь в ответ, чтобы остановить боевиков.

"На протяжении суток наши военные не покидали никаких позиций. Диверсионные группы всегда были активны в этом районе, наши военные их обезвреживают", - добавил Стельмах.

Все атаки на украинские колонны снабжения под Дебальцево были отбиты. Потери врага уточняются.

"Вчера и раньше проходила информация о якобы авиационном налете авиации "ДНР" на нашу колонну, но это бред. Наши военные колонны движутся в штатном режиме", - сказали в штабе.

Сейчас продолжаются обстрелы на дебальцевском направлении.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук писал о том, что севернее Дебальцево зафиксирована попытка атаки конвоя снабжения украинских войск силами диверсионно-разведывательной группы боевиков.

По его данным, в ходе боестолкновения часть ДРГ противника была уничтожена боевым охранением колонны.

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