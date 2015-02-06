Байден об агрессии России в Украине: Путин игнорирует любые соглашения

Вице-президент США Джозеф Байден прокомментировал агрессию России в Украине, заявив, что сейчас наша страна борется за собственное выживание.

Об этом он сообщил в Брюсселе во время встречи с президентом Евроcовета Дональдом Туском, пишет УНИАН.

"Украина сейчас борется за собственное выживание. Россия продолжает эскалацию конфликта, посылая наемников и танки, мы видим поток "зеленых человечков", современных, для спецопераций, солдат", - отметил политик.

"Сейчас президент Путин (глава РФ Владимир Путин - ред.) продолжает призывать к новому мирному плану, когда войска в Украине. Он полностью игнорирует любые соглашения, которые его страна подписала в прошлом, а он подписал не так давно, включая в Минске", - добавил Байден.

"Мы должны стоять, мы, США и вся Европа, должны стоять в этот момент с Украиной", - подчеркнул вице-президент США.

По его словам, сейчас наша страна нуждается в финансовой помощи, потому что власти "продолжают с реформами даже во время военного противостояния, они намерены продвигать реформы вперед".

"Я был в Украине, я встречался с президентом и премьер-министром - они делают все, что в их силах, чтобы сохранять веру в обязательства, которые они дали. Сейчас - момент, когда Европа и США должны стоять вместе, стоять крепко. России не позволят перерисовать карту Европы. Это то, что они сейчас делают", - сказал американский политик.

Также Байден выразил мнение, что РФ использует "новый инструмент агрессивной политики". "Они сделали оружием энергетику как инструмент внешней политики", - объяснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что 6 февраля начинается 51-я Мюнхенская конференция по безопасности, главной темой которого будет война в Украине.