Из-за России конфликт в Украине усугубляется - генсек НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в Украине, из-за чего возникший в стране конфликт усугубляется.

Об этом он сообщил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), пишет УНИАН.

В то же время Столтенберг отметил, что прошлый год был поворотным для европейской безопасности и для мирового порядка.

"Здесь в Европе мы увидели опасное поведение России, аннексирование, агрессивные действия и устрашение", - подчеркнул генсек.

При этом он сказал, что "конфликт в Украине углубляется с ужасными последствиями для гражданского населения, причины ясны и их нельзя отрицать".

"Россия продолжает предоставлять подготовку, технику и силы, поддержку сепаратистам, она продолжает дестабилизацию Украины, пренебрегая полностью суверенитетом страны и территориальной целостностью", - объяснил Столтенберг.

Напомним, ранее вице-президент США Джозеф Байден прокомментировал агрессию России в Украине, заявив, что сейчас наша страна борется за собственное выживание.