На Донбассе боевики никак не угомонятся, изменили тактику

В пятницу, 6 февраля, за день в зоне АТО на Донбассе боевики 61 раз обстреляли позиции украинских силовиков и мирные населенные пункты.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что противник, изменив тактику, сконцентрировал усилия на Луганском направлении.

"Там террористы 25 раз обстреляли позиции сил АТО. Больше всего от огневых ударов преступников, которые использовали системы залпового огня "Град", пострадали населенные пункты Новотошковское, Ольховая, Крымское, Счастье", - отмечается в сообщении.

Между тем на Дебальцевском направлении произошли боевые столкновения между силовиками и оккупантами в районе населенных пунктов Чернухино и Миус.

"На Донецком направлении боевики обстреляли 15 населенных пунктов из артиллерии и минометов. На Мариупольском направлении от обстрелов пострадал поселок Чермалык", - добавили в пресс-центре.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном селе Желобок Луганской области артиллерия сил АТО уничтожила несколько сотен боевиков.