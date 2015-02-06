Сестра о голодовке Савченко: она борется против агрессии России в Украине

Сестра арестованной в России украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко Вера заявила, что объявленная ею голодовка является протестом против агрессии РФ в Украине.

Об этом она сообщила в эфире Еспресо.TV.

"Что кому она хочет доказать? Ничего никому. В первую очередь, ее голодовка - она боец, она офицер, она борется против агрессии России в Украине - это ее протест", - отметила Вера Савченко.

По ее словам, нардеп также "протестует против абсолютно незаконного ее содержания под стражей, так как есть железное алиби непричастности к этому делу". "Все передано в Следственный комитет РФ, приобщено к делу, и дай им Бог ума поступить по совести", - подчеркнула сестра нардепа.

Напомним, ранее спикер МИД Украины Евгений Перебийнис заявил, что из-за голодовки жизни Надежды Савченко угрожает реальная опасность.

Украинская летчица была арестована в России после похищения на Донбассе. Она обвиняется в причастности к убийству двух журналистов ВГТРК. На время следствия украинка арестована до 13 февраля 2015 года. Стоит обратить внимание, что все обвинения Савченко категорически отвергает.