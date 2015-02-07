Командующий НАТО призвал Запад помочь Украине оружием и техникой, Меркель - против

Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав заявляет, что Запад не должен исключать вариант разрешения конфликта в Украине военным путем, и призвал помочь Киеву оружием и военной техникой.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает DW.DE.

Бридлав подчеркнул, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, что он имеет в виду именно поставки Киеву оружия и техники, а не отправку в зону конфликта военнослужащих Альянса.

А выдвинутые накануне президентом РФ Владимиром Путиным предложения по урегулированию украинского кризиса генерал НАТО назвал "совершенно неприемлемыми", не уточнив, что конкретно он имеет в виду.

В то выступившая на конференции канцлер Германии Ангела Меркель убеждена, что прогресс в разрешении кризиса в Украине невозможно достичь путем поставок оружия, сообщает УНИАН.

"Я убеждена, что этот конфликт невозможно решить военным путем, поэтому мы решили сосредоточить наши усилия на дипломатических решениях. Одновременно, к счастью, у нас есть общность трансатлантических позиций в том, что касается санкций, в той сфере, где у нас есть преимущество, я имею в виду экономическую сферу... Украина нуждается в прогрессе, но этот прогресс нельзя обеспечить путем поставок оружия", - сказала Меркель, отвечая на вопросы участников конференции.

Напомним, что ранее Меркель обвинила Россию в нарушении мира и порядка в Европе.