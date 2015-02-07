Боевики стягивают силы к Дебальцево и Мариуполю: гонят из России танки и "Грады", карта зоны АТО

Интенсивность поставок через границу возросла, сообщает информцентр СНБО.
Ситуация в зоне АТО на Донбассе остается напряженной, противник по всей линии разграничения осуществляет обстрелы и пытается атаковать позиции силовиков. Боевики и российские военные аккумулируют силы для дальнейших наступательных действий на Дебальцевском и Мариупольском направлениях.
Об этом сообщил представитель АТО Владимир Полевой.
Через неконтролируемые Украины участки границы с Россией идет активная переброска оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов для нужд боевиков. Зафиксировано увеличение количества танков, БМП, БТР, РСЗО "Град", "Ураган" в районе Дебальцево и Гранитное.
Боевики продолжают обстрелы городов Донецкой и Луганской областей. Из "Градов" террористы четыре раза обстреливали Попасную и Новогригорьевку. А из минометов боли по юго-восточным окраинам Дебальцево и Санжаровки. Обстрелы городов зафиксированы на всей линии разграничения.
После длительных обстрелов террористы осуществляли штурмы опорных пунктов и блокпостов сил АТО вблизи Редкодуба и Авдеевки Донецкой области и у Миуса, Чернухино, Крымского на Луганщине. Также пехота боевиков при поддержке танка штурмовала контрольный пост "Фащевка", на котором служат пограничники и военнослужащие ВСУ. Украинские военные открыли по террористам огонь. Защитников блокпоста поддерживала артиллерия ВСУ - все нападения на позиции сил АТО были отражено.
Напомним, что по оперативным данным, потери террористов за прошедшие сутки составляют 48 боевиков убитыми и 22 ранеными. Также враг понес существенные потери в боевой технике.
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Фото: mediarnbo.org