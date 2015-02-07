От субботы до субботы. Тревога в Дебальцево, челноки из ЕС и юбилейная имитация

Наступление сепаратистов на Дебальцево захлебнулось и мировые моральные авторитеты призывают не допустить там гуманитарной катастрофы. Лидеры Германии и Франции решили пойти ва-банк в деле поиска путей выхода из кризиса на востоке Украины. Верховная Рада через 100 дней после избрания продемонстрировала очередной всплеск популизма.

Наступление сепаратистов и российских войск на Донбассе не сумело достигнуть поставленных перед собой целей: украинские военные продолжают защищать Дебальцево. Лидер самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко шарахается от обещаний мобилизовать 100 тысяч человек в свою "армию" до выражения вместе с коллегой из ЛНР Игорем Плотницким остановить наступление. Однако факт остается фактом: планы по совмещению создания Дебальцевского "котла" с нагнетанием ситуации в Киеве и крупных центрах Украины провалились. Стойкость украинских военных обеспечила более устойчивые позиции отечественной дипломатии, а провокаторов с российскими паспортами вынудила разгонять по информпространству откровенные фейки наподобие сообщений о штурме президентской администрации в Киеве. Единственным позитивным моментом можно назвать создание "зеленого коридора" для эвакуации беженцев, но и его попытались дискредитировать прокремлевские СМИ.

Французский президент и канцлер Германии решили пойти ва-банк в деле урегулирования конфликта на Донбассе. Причина этой активности двуедина: с одной стороны, европейские политики не хотели бы видеть Украину в качестве исключительного политического клиента Вашингтона, с другой – осознают угрозу распространения конфликта за пределы Донбасса. Собственно говоря, уже сегодня отголоски противостояния на Донбассе звучат так, что Папа Римский, генсек ООН и руководство ОБСЕ выступили за поиск путей урегулирования. Франсуа Олланд и Ангела Меркель решили провести тренинг в деле осуществления челночной дипломатии, побывав поочередно в Киеве и Москве. Французский президент предварил свой прилет в Украину заверением, что не видит нашу страну в НАТО, немецкий канцлер уже после посещения столиц Восточной Европы отметила, что шансов на разрешение конфликта немного. И, по всей видимости, продолжит консультации с американским президентом за океаном.

Тем временем в США не утихает общественно-политическая дискуссия на тему возможных поставок Украине оборонительного оружия, в частности, противотанковых ракетных комплексов, систем связи, бронированных автомобилей. Следует понимать, что наступательное оружие нашей стране страны Запада поставлять не намерены. В вопросе активизации военно-технического сотрудничества с Украиной сошлись представители команды Обамы (демократы) и контролирующие обе палаты Конгресса республиканцы. Уже в ближайшее время ответ будет получен, по всей видимости, из уст самого Барака Обамы, который пока обещал продолжать давление на Россию и не оставлять Украину без помощи.

Верховная Рада весьма своеобразно отметила 100 дней с момента своего избрания. Слуги народа фактически устроили праздник нарастающего популизма. Даже выраженное конституционным большинством согласие отправить в Конституционный суд президентский законопроект об отмене депутатской и ограничении судейской неприкосновенности не является показателем высокого парламентского КПД, поскольку окончательное решение по этому вопросу нардепы примут осенью. Отчет генерального прокурора Яремы их практически не заинтересовал (и 150 депутатских подписей, чтобы внести в повестку дня вопрос его отставки, пока не собраны), а инициатива о лишении Виктора Януковича звания президента выглядит безудержным стремлением понравиться избирателям. Располагая конституционным большинством, парламент теряет драгоценное время на публичное выяснение отношений меду партиями власти, а не принятие законов, позволяющих обозначить пути выхода из кризиса.