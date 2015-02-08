Боевики атакуют Дебальцевский плацдарм: все нападения отражены, карта зоны АТО

В зоне АТО на Донбассе остается угроза активизации мобильных диверсионно-разведывательных групп противника для совершения диверсий на объектах инфраструктуры и путях логистического обеспечения сил АТО.

Такие данные обнародовал сегодня на брифинге спикер Антитеррористической операции полковник Андрей Лысенко.

Он также сообщил, какие участки с наиболее сложной обстановкой остаются на Донбассе.

"Наиболее сложной остается ситуация вокруг Дебальцево. После массированных обстрелов с РСЗО БМ-21 "Град", артиллерии, минометов и стрелкового оружия, боевики неоднократно пытались штурмовать опорные пункты и блокпосты сил АТО вблизи н.п. Дебальцево и Чернухино. Все нападения террористов отражены", добавил Лысенко.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня при обстреле террористами окраин Мариуполя погиб один и ранены двое украинских военнослужащих.

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